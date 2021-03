Vaccination: le trajet en taxi gratuit pour les Liégeois de plus de 75 ans

La Ville de Liège a décidé de rembourser le trajet en taxi pour les Liégeois et Liégeoises âgées de plus de 75 ans qui vont se faire vacciner. L'objectif étant de leur faciliter l'accès aux centres de vaccination.

Neuf sociétés de taxis ont répondu à l'appel de la Ville. Le trajet est remboursé pour un forfait de 8 euros. Lundi matin, il y a eu quelques hésitations sur la procédure administrative de remboursement, mais en général, l'initiative est bien accueillie. En tout cas Pierre, 75 ans, est ravi: "C'est plus facile pour moi, avec ma canne. J'ai une prothèse de hanche, j'ai de l'arthrose dans le dos. Et puis on ne sait pas après comment on sera. C'est quand même mieux avec un taxi. C'est vraiment une bonne initiative".

Pour Michaël, chauffeur de taxi, ce n'est pas la première course pour le centre de vaccination: "On doit prendre les gens à domicile, on les amène au centre de dépistage, et puis, ils téléphonent quand on doit venir les rechercher".

Devant le centre, Marie, 79 ans, attend un taxi. Elle aussi est ravie: "Je savais que c'était gratuit oui, je l'ai vu sur le site de la ville de Liège. J'ai demandé à la centrale de taxi. Ils n'avaient pas l'air au courant et ils se sont renseignés. Alors le chauffeur m'a rempli un bon. Et il n'y a pas eu de problème".