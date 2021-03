Vaccination : des heures au téléphone sans obtenir de rendez-vous

Vous avez reçu votre convocation pour aller vous faire vacciner. Vous croyez que ça y est, que tout est clair, qu’il suffit d’y aller pour recevoir votre piqûre ? Eh bien peut-être pas. Voici le cas d’une dame presque octogénaire qui a passé plusieurs heures derrière son téléphone. Elle a été convoquée. Elle devait appeler pour obtenir un rendez-vous. Personne n’a décroché. Son fils est excédé.

"Ça montre la panade dans laquelle on est"

"Ma maman a septante-neuf ans" nous explique Didier. "Vendredi, elle reçoit enfin sa convocation pour aller se faire vacciner le 18 mars. Elle doit appeler pour prendre rendez-vous à Bierset. Elle téléphone. Ca ne décroche jamais. Alors on scanne le QR code. Là, on est très surpris : il n’y a plus de rendez-vous disponible avant le 18. Ca veut dire qu’elle est convoquée pour se faire vacciner alors qu’il n’y a plus de créneau disponible. Personne ne répond. Pour finir, on envoie un courriel. Et là on nous répond qu’il faut continuer à téléphoner et à se logger parce qu’on réalloue des plages horaires en fonction de l’arrivage des doses.

Il faut juste se mettre à la place d’une dame de septante-neuf ans, stressée, et qui se demande si finalement elle va être vaccinée pour le 18. C’est tout à fait kafkaïen. Ca montre bien la panade dans laquelle on est, le manque d’anticipation. On se demande si les choses sont vraiment gérées quelque part."

Les call-centers débordés

Les propos de Didier ont fait réagir. Les services qui répondent aux appels téléphoniques sont débordés nous a expliqué la porte-parole de la ministre Morreale, Stéphanie Wilmet : "les call-centers mis en place par l'AVIQ reçoivent énormément d'appels et un call-center renforcé sera mis en place dans les prochains jours, voire les prochaines heures pour répondre aux questions légitimes des citoyens. Le dispositif sera pleinement opérationnel dès lundi. Dès ce mercredi, trente personnes supplémentaires seront déjà prêtes à résorber le retard dans les réponses aux appels." Quant à la mère de Didier, "il faut qu'elle continue à appeler. On trouvera une solution".