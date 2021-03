Vacances et beau temps : les bourgmestres et zones de police prennent leurs dispositions en Province de Liège

En Province de Liège, en Ardenne ou encore dans les cantons de l’est, bourgmestres et police ont dès lors pris certaines dispositions.

Les gîtes de grandes capacités sont les plus susceptibles d’être contrôlés, comme le pointe Daniel Stoffels, bourgmestre de Waimes : "Les gîtes sont connus. Les patrouilles passent devant ces bâtiments. Ils constatent fort bien que s’il y a une maison pour huit personnes et qu’il y a deux voitures devant, il n’y a pas de problème. Mais s’il y a un gîte pour dix personnes et qu’il y a quatre voitures, on sait qu’il y a un problème", avertit-il.

S’il y a un gîte pour dix personnes et qu’il y a quatre voitures, on sait qu’il y a un problème.

S’il est possible de partir en vacances en restant dans le pays, le principe de la bulle reste d’application. Et le respect de cette règle pourrait être vérifié.

Du côté des Hautes Fagnes, on s’attend à une forte affluence. On se souvient des problèmes de circulation et de stationnement que cela avait occasionné cet hiver. Mais cette fois, la zone de police des Fagnes assure avoir pris les devants : "Suite aux problèmes qu’on a connus cet hiver, nous avons mis en place une stratégie d’accueil pour les voitures", Jean-Marie Paquay, chef de zone.

Le plateau fagnard peut accueillir ainsi 2700 véhicules et la police sera attentive à gérer le flux de touristes et à ce qu’ils respectent bien les zones de parking. "Si nous venions à être débordés, on demandera aux gens de continuer leur chemin pour aller vers d’autres sites", ajoute le chef de zone de police des Fagnes.