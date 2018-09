Va-t-on interdire les poids lourds de transit à Pepinster?

Ils empoisonnent la vie à Pepinster depuis des années. Ce sont les camions en transit. C'est dangereux et bruyant. Le SPW routes et les bourgmestres de Theux, Sprimont et Pepinster planchent sur une solution.

Theux a interdit la traversée de la ville aux poids lourds. Pepinster aurait aimé instaurer un péage pour le même cas de figure mais n'a pas pu le faire. Et les poids lourds continuent d'emprunter ces voiries régionales où les moyens d'action des communes sont limités. Mais le ministre Di Antonio semble vouloir maintenant s'attaquer au problème. Et la solution qui semble tenir la corde, c'est celle d'une interdiction du transit des poids lourds. Luc Delvaux, bourgmestre de Sprimont: "Actuellement, c'est la solution qui a été la plus évidente et qui semble celle qui va être adoptée par la suite" explique-t-il. La difficulté, c'est de ne pas reporter ce transit de poids lourds vers d'autres routes, "et c'est là que va se trouver la réflexion et l'analyse des prochaines réunions pour voir vraiment comment il y a moyen, au concret, d'arriver et d'adopter cette finalité sans disperser ce charroi incontrôlé" poursuit le bourgmestre de Sprimont.

Le péage abandonné

Il a un temps été question d'une possibilité de péage de type viapass étendu à certaines nationales, notamment du côté de Pepinster. Une solution qui semble être maintenant abandonnée, confirme Luc Delvaux: "C'est une des possibilités qui a été envisagée et finalement non retenue parce qu'on pense qu'elle ne solutionnera pas le problème dans sa partie profonde et c'est pour ça que nous nous sommes orientés plutôt vers une interdiction pure et simple".

La concertation doit maintenant se poursuivre. Elle pourrait prendre du temps.