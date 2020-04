Utiliser des canons à neige pour lutter contre le coronavirus

C’est une idée lancée par le club de ski alpin d’Ovifat. Moyennant quelques petites adaptations, ces canons à neige peuvent servir à désinfecter des grands espaces, comme des entreprises ou des lieux publics.

Des tests ont été effectués ce week-end, avec succès. Cette solution ingénieuse a déjà fait ses preuves dans d’autres pays. "On a vu sur internet que les pays alpins, comme l’Autriche ou la France, que certaines sociétés allaient adapter des canons à neige pour pulvériser du désinfectant. On s’est demandé si c’est faisable avec nos canons et ça l’est. Il faut faire quelques adaptations pour rendre le début correct par exemple mais ça peut fonctionner", explique Thibaut Dosquet, l’administration du club de ski d’Ovifat.