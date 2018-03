UP! UP! Festival ou politique ?

Le Up! Festival, organisé par l'asbl Democulture se démarque avec humour de UP!, le cartel MR-CDH de Chaudfontaine. Les centristes et les libéraux calidifontains ont décidé de s'allier pour les prochaines élections communales. Mais leur sigle ressemble beaucoup à celui du festival musical de l'asbl Democulture.

Le festival veut se démarquer du cartel politique du même nom

L'asbl a réagi ce mardi matin : elle "se voit dans l'obligation de contester toute paternité du nouveau-né, avant que ne lui soit réclamée une pension alimentaire... L'ASBL Democulture remercie le MR-CDH de Chaudfontaine pour l'hommage rendu quant au choix du nom de son festival et de son logo, hommage qu'elle décline fermement et dont elle désire se distinguer. DemoCulture est apolitique [...]".

L'affaire rappelle celle du logo des jeux olympiques de Tokyo, trop proche de celui du Théâtre de Liège et qui avait fini par être retiré. Ici, Démoculture répond sur un ton rieur sans accuser les partis calidifontains de plagiat. Quand nous lui avons lu le communiqué de l'asbl, le conseiller libéral Bruno Lhoest a ri, l'a trouvé "savoureux" et a expliqué être de bonne foi, même si le nom est le même, avec un point d'exclamation penché à droite de la même façon : "Notre nom veut dire 'unis pour'. On s'est seulement demandés si la marque de sodas 7up avait un point d'exclamation. Et comme elle n'en a pas, nous avons validé le nom de notre cartel".