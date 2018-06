Up ! La liste complète des candidats libéraux et centristes de Chaudfontaine

A Chaudfontaine, les libéraux du MR et les centristes du Cdh présentent les candidats de leur liste commune UP ! A leur tête, ils ont placé le ministre fédéral Daniel Bacquelaine, bourgmestre en titre de chaudfontaine. Le bourgmestre faisant fonction, Laurent Burton, poussera la liste à la dernière place. Entre les deux mayeurs libéraux viennent Les échevins Anne Thans- Debruge, Alain Jeunehomme, Sabrine Elsen, Madeleine Haesbroeck et le Président du CPAS Didier Grisard de la Rochette, Benoit Laloux, chef de groupe cdH, Marie-Jeanne Pahaux-Gilloteaux, Vinciane Pirard, Bruno Lhoest, Chef de Groupe MR-IC, Caroline Guyot, Carine Roland van den Berg, Benoit Catin, Antoine Olbrechts et Marie-Louise Chapelle Lespire. Quatre jeunes de moins de vingt-cinq ans se présentent : Laurent Radermecker, Denis Devivier, Olivier Brundseaux et Fiona Krins. La liste contient aussi de nouveaux candidats : Stéphanie Bricteux, Louis Brouwers, Caroline Leitgens, Isabelle Dorbolo, Maryse De Serre-Houbrechts et Gilles Gustin.