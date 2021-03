Université de Liège : des challenges proposés aux étudiants pour diminuer leur empreinte carbone

Changer ses habitudes pour diminuer son empreinte carbone, c’est l’objet de challenges proposés aux étudiants de l’Université de Liège.

Celle-ci s’est dotée il y a un an d’un Green Office qui informe, connecte et soutient les étudiants qui veulent rendre ses activités plus durables. C’est dans ce cadre qu’est né un programme de 20 challenges proposés sur une plateforme collaborative. 600 étudiants s’y sont inscrits lors de la phase test d’un mois organisée l’automne dernier. Le programme de challenges sera relancé en avril, avec l’espoir que 2500 étudiants soient inscrits sur la plateforme en décembre.

Ce projet figure parmi les récents lauréats d’un appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin. Il a aussi été sélectionné pour participer à la seconde phase d’un concours organisé par les Nations Unies.

Des challenges adaptés

Les 20 premières actions ont été préparées par un expert en empreinte carbone. Cécile Van de Weerdt est la coordinatrice du Green Office de l’ULiège : "On a donné un petit cahier des charges à notre expert, en lui demandant de concevoir des challenges qui correspondent à la vie des étudiants, et, pour cela, il s’est inspiré des réponses obtenues lors d’une enquête qui a été réalisée auprès de 3000 étudiants. Ce qu’on a demandé aussi à l’expert, c’est que ces challenges soient facilement réalisables et qu’ils ne soient pas coûteux.".

"L’étudiant clique sur le challenge qu’il veut faire.", explique Aurore Berhin, la coordinatrice adjointe, en nous faisant découvrir la plateforme, "Par exemple, "Green on the menu" qui explique que le fait de manger de la viande a un impact sur l’environnement et, donc, on demande pour compléter ce challenge de manger un menu végétarien minimum par semaine pendant deux semaines."

"L’étudiant qui réalise ce challenge peut voir le nombre de kilos de CO2 qu’il va économiser.", poursuit Cécile Van de Weerdt, "Parfois, les kilos de CO2, c’est un petit peu abstrait donc on a transformé ça, par exemple, en nombre de kilomètres pour une voiture moyenne, sur base de moyennes belges. Quand c’est possible, on peut mettre aussi le nombre de litres d’eau sur certains challenges. Chaque fois, il peut avoir les détails qui expliquent comment ont été calculés ces chiffres."

Aurore Berhin précise encore : "Ça se cumule sur leurs profils et donc ils peuvent après comparer quel impact ils ont eu par rapport aux autres ou par rapport à eux-mêmes."

Au-delà des challenges déterminés par l’expert, l’idée est que les étudiants se lancent des challenges entre eux, comme l’explique Cécile Van de Weerdt : "Quelque part, les étudiants convaincus, leur challenge à eux ça va être d’imaginer des activités pour inciter d’autres étudiants à s’engager à faire ce challenge-là.". Ce sera d’ailleurs l’enjeu d’un hackathon, un atelier d’intelligence collective, organisé le 18 mars en ligne.

Une chaîne de sensibilisation

Parmi les premiers étudiants qui se sont engagés, il y a Mattéo, Jennifer, Loïc et François.

"J’ai été accablé, je pense, par l’état de l’environnement autour de nous, ça prenait beaucoup de place dans ma tête et donc je cherchais un peu partout les moyens à essayer de trouver des solutions.", déclare, par exemple, Mattéo.

Jennifer poursuit : "C’est très agréable de se rassembler autour d’un sujet qui nous est tous cher, dans des actions communes avec des objectifs bien précis.".

"On sent que nos décisions, nos actions ont un véritable impact sur le climat et ça permet de créer toute une chaîne de sensibilisation autour de nous.", souligne Loïc.

François constate : "Il y a plein de petites choses qu’on peut faire… Diminuer d’un degré ou mettre un pull ou même au niveau de la consommation numérique aussi.".

"Rien que dans l’innovation technologique, il faudrait peut-être qu’il y ait une réflexion en amont : "Est-ce qu’on développe certaines technologies ou pas ? Est-ce que c’est réellement utile ?".", constate Jennifer.

Loïc enchaîne : "La meilleure façon déjà de limiter son impact carbone, c’est de consommer autrement et on n’a pas besoin forcément de se priver."

"C’est vraiment, je pense, une approche globale. "Est-ce que ce que je fais a vraiment lieu d’être fait de cette façon-là ou est que je peux agir différemment ?", explique Mattéo, "Il ne faut pas se flageller. Ce n’est pas comme ça qu’on va avoir un développement durable. Chercher une alternative et être curieux dans cette recherche de l’alternative et retirer du plaisir d’avoir trouvé une solution."

Jennifer conclut : "L’imagination, c’est important !".