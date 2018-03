Unisensor investit 10 millions au Sart Tilman pour détecter les antibiotiques dans le lait

10 millions d'euros... C'est le montant investi par l'entreprise Unisensor qui inaugurait cette semaine ses nouvelles installations dans le parc scientifique du Sart Tilman. Un investissement -réalisé avec une aide de 15% de la Région wallonne- qui concerne le bâtiment neuf et ses équipements de recherche et de production. Spécialisée dans l'agroalimentaire, La société exporte partout dans le monde des kits de tests de diagnostic pour dépister la présence d'antibiotiques dans le lait. L'entreprise est issue de la recherche à l'Université de Liège. C'est Benoît Granier, docteur en biochimie qui la fonde tout seul il y a tout juste 20 ans. Aujourd'hui, elle emploie à Liège 66 personnes. Avec un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros.

Environ 14 millions de tests vendus par an dans 60 pays

Benoît Granier, docteur en biochimie de l'ULG, a fondé Unisensor il y a 20 ans - © Tous droits réservés

Parmi le personnel, "La moitié sont universitaires, un quart possèdent leur baccalauréat et un quart sont moins qualifiées." L'entreprise produit à Seraing environ 10 000 kits de tests chaque mois (environ 14 millions de tests par an) . "Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections mammaires chez les bovins. L'antibiotique se retrouve dans le lait et ensuite le lait ne peut pas subir d'autres transformations en fromage ou en yogourt... Donc, chaque producteur et transformateur de lait doit s'assurer que la matière première qu'il achète est libre de tout antibiotique."