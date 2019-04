Une Xième tentative de pacte de majorité échoue, à Grâce-Hollogne

Le problème, c'est que le parti socialiste local, qui a décroché une majorité de sièges en octobre est divisé entre deux clans, qui éprouvent les pires difficultés à s'entendre, le clan Mottard et le clan Dony. Au lendemain du scrutin, huit élus pour l'un, sept élus pour l'autre.

Le clan Mottard prépare alors une coalition avec écologistes, réformateurs et démocrates humanistes. Mais un conseiller du parti du travail renonce à son mandat, et comme il n'a pas de suppléant, c'est un proche du clan Dony qui le remplace. Ce qui empêche le pacte de majorité envisagé: le code de la démocratie locale exige qu'il soit revêtu des signatures d'un majorité des élus d'une même liste. Or, les deux factions sont désormais à égalité: huit contre huit.

A la faveur d'une série de désistements, notamment au CDH, le clan Mottard reprend alors l'initiative: avec l'aval de la ministre, libérale, de tutelle, il parvient à faire attribuer un siège de plus à un de ses camarades: c'est neuf contre huit.... L'alliance "à moitié rouge-bleue-orange et verte" semble de nouveau à portée de main. Mais, sur recours, le conseil d'état intervient, et suspend les opérations.

Le clan Dony réussit alors à convaincre un proche du clan Mottard de le rejoindre. Neuf à sept ! Et il propose que la commune soit dirigée par le PS, seul, avec Maurice Mottard bourgmestre, et Manuel Dony échevin. Mais selon nos informations, ce samedi, plusieurs membres du clan Mottard ont refusé de s'inscrire dans cette perspective. Ce xième pacte de majorité est donc mort-né. Il devrait quand même être présenté vendredi, pour acter officiellement les oppositions. La fédération socialiste d'arrondissement pourrait ensuite chapeauter de pourparlers pour négocier un accord entre le clan Dony, ECOLO et CDH, dernière formule qui permette d'éviter l'envoi d'un commissaire du gouvernement.