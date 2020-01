Une voleuse de nains de jardin condamnée à huit mois de prison avec sursis

Une habitante d'Oupeye, âgée de 49 ans, a été condamnée mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende avec sursis pour plusieurs vols commis dans les jardins de ses voisins. Parmi les objets les plus convoités figuraient des nains de jardin avec lesquels la prévenue voulait s'éclairer.

Une vague de vols commis dans des jardins de la commune d'Oupeye avait été signalée la nuit du 14 au 15 octobre 2019. L'enquête avait permis d'établir qu'une dame était à l'origine d'au moins cinq épisodes de vols. Les victimes avaient été dépouillées d'objets mobiliers, de plants, de pots de fleurs et surtout de statuettes représentant des nains de jardins. Les objets avaient été retrouvés chez la prévenue. Celle-ci avait exposé qu'elle comptait en revendre une partie pour subvenir à ses besoins. Elle avait aussi précisé qu'elle ciblait plus particulièrement les nains de jardins équipés d'une fonction d'éclairage car elle s'en servait pour illuminer son habitation depuis que l'électricité lui avait été coupée. La dame avait tenté sans succès de "ponter" de l'électricité sur le réseau officiel. Elle s'était adressée pour cette manœuvre frauduleuse à un homme qu'elle hébergeait, condamné en 2002 à 25 ans de prison par la cour d'assises de Liège pour l'assassinat par étranglement d'une prostituée. L'affaire avait suscité des craintes et causé un émoi important dans le quartier. Le juge a déclaré les préventions établies en soulignant que les faits avaient été commis dans un contexte de difficultés psychologiques. La prévenue a été condamnée à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende avec sursis.