Une "vitrine magique" conçue par deux Liégeois bluffe Singapour

Cette vitrine quelque peu magique a été conçue comme un nouvel outil marketing qui veut interpeller les passants : " C’est un outil marketing assez particulier et unique au monde qui permet de mettre des objets en lévitation à des fins commerciales et donc de se démarquer de la concurrence grâce à la magie de la lévitation. Cela fait huit ans qu’on fait de la magie promotionnelle et jusqu’ici, on utilisait nos mains. On avait besoin d’être là. On a donc cherché à automatiser ce processus pour que ce soit une machine qui travaille pour nous ", explique Clément Kerstenne, un des concepteurs de la vitrine.

Pour de petits objets, des vitrines colonne peuvent accueillir les objets en lévitation - © Levita - in-the-air.be

Pour mettre au point ce système, ce sont des techniques employées dans la magie qui ont été utilisées : " C’est complètement magique. Notre but c’est ça : c’est d’arriver à faire rêver les gens. On veut que quand les gens passent devant la vitrine, ils se disent pendant un court instant : mais qu’est-ce que c’est que ça ? Est-ce que je vois bien ? Qu’ils s’approchent et se posent des questions. A l’heure d’aujourd’hui, on ne peut pas encore tout faire voler. Si vous me demandez demain de faire voler un bus, on n’est pas encore capable de le faire, mais ce sera peut-être possible un jour. Pour l’instant, on se limite aux petits objets ", complète Philippe Bougard, autre concepteur de la vitrine.

L’expérience menée à Singapour a semble-t-il fonctionné au-delà des espérances. De nouveaux contrats ont déjà été signés en Asie, notamment à Macao pour la fin de ce mois, et d’autres sont en négociation.