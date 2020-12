Une vingtaine de procès-verbaux pour sexisme rédigés par la police de Liège

La police de Liège et le parquet ont mené de juillet à octobre trois actions contre le sexisme dans l’espace public. Au cours de ces opérations, une vingtaine de procès-verbaux ont été rédigés.

"La zone de police de Liège a constaté dernièrement que ses membres féminines faisaient régulièrement l’objet de commentaires ou comportements à caractère sexiste dans le centre-ville, lorsque ces dernières n’étaient pas en uniforme", précise le parquet de Liège. La police a donc proposé au parquet un dispositif au cours duquel une policière en tenue civile verbaliserait tout comportement "tombant sous le coup de la loi". "Outre un rappel à la loi immédiat par le service de police, un procès-verbal est rédigé et le suspect est entendu sur les faits. Le procès-verbal est ensuite transmis au parquet où deux types de mesures sont prises. En l’absence d’antécédents spécifiques et en cas de reconnaissance minimale des faits, le dossier fait l’objet d’une probation prétorienne et le suspect est invité à se présenter à trois reprises" à l’asbl Praxis pour de la sensibilisation", souligne Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège. Il s’agit d’une asbl d’aide aux auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. Dans les autres cas, une citation devant le tribunal correctionnel est envisagée par le magistrat. Les auteurs de ce type de comportement encourent entre un mois et un an de prison et de 50 à 1000 euros d’amende, ou l’une de ces peines seulement. Lors des trois premières actions, la police a rédigé une vingtaine de procès-verbaux. D’autres opérations de ce type seront réalisées dans le courant de l’année 2021.