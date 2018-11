Une Verviétoise condamnée à 2 ans pour l'homicide involontaire de ses trois enfants

Le tribunal correctionnel de Verviers a condamné vendredi une Verviétois de 26 ans à une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire pour homicide par défaut de prévoyance et de précaution de ses trois enfants, âgés de 9 mois, 3 et 5 ans, faits survenus à Dison le 16 février 2016.

Cette mère de famille, arrivée en Belgique à l'âge de 18 ans avec son aînée sous le bras, avait décidé le jour du drame d'aller faire une course dans un magasin situé à 250 mètres de son domicile. Elle avait laissé ses trois enfants malades à son domicile sans surveillance. Pendant qu'elle se trouvait dans le magasin, un de ses voisins était venu la prévenir qu'un incendie s'était déclaré dans son appartement.

Les pompiers avaient dû forcer le passage par l'arrière afin d'accéder à l'habitation. Ils y avaient découvert les corps inanimés des trois enfants, nés de pères différents, intoxiqués par les fumées. L'expert incendie avait pu déterminer que le feu avait été bouté, à l'aide d'un briquet très certainement, au matelas d'un des lits des enfants, ceux-ci ayant trouvé refuge dans la chambre de leur mère lorsque le feu s'était déclaré.

L'enquête avait permis de déterminer que la Verviétoise était restée une quarantaine de minutes en dehors de son habitation pour effectuer des achats et régler des soucis de connexion internet. Plusieurs témoins ont affirmé qu'elle laissait souvent ses enfants sans surveillance en journée et même la nuit lorsqu'elle sortait. Ils ont également décrit une mère, certes attentive, mais sorteuse et consommant alcool et drogue, des résidus de cannabis ayant d'ailleurs été découvert lors de l'analyse toxicologique réalisée le jour des faits.

Le tribunal a stigmatisé l'inconscience de la prévenue en laissant seul des enfants inconscients des dangers qui les entourent mais aussi les manquements graves à ses devoirs de mère.

La Verviétoise devra suivre un traitement psychologique et gérer ses problèmes d'alcool et de drogue.