Une verrière panoramique bientôt sur la tour du signal de Botrange

La commune de Waimes a décidé de réaménager le site du signal de Botrange. La tour au-dessus du bistrot sera coiffée d'une verrière panoramique, elle-même surmontée d'une étoile polaire. Il s'agit de rendre au monument sa vocation de signal visible de loin.

Le signal de Botrange n'est plus vraiment un signal. Les arbres ont poussé et la tour se cache derrière. Pas question de couper les arbres, alors c'est la tour qui va remonter. Un ascenseur sera installé à l'intérieur et une verrière panoramique par-dessus, avec une table d'orientation. "Par temps clair, de la plate-forme actuelle, on peut voir jusque Cologne" assure Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes.

En 2023, le projet doit être terminé. Une étoile polaire inversée viendra coiffer la future verrière panoramique. Le parking sera amélioré et le bistrot réaménagé lui aussi. Il ne regardera plus vers la grand-route, mais vers la Fagne.

Le coût du projet est annoncé à un million et demi d'Euros, subsidiés à 80% par le Commissariat général au tourisme. La transformation du bistrot coûtera 200 000 Euros.