Une vente aux enchères de produits Hergé rapporte 220.000 euros à Liège

Hier, une vente consacrée à Tintin et Hergé a eu lieu au Palais des Congrès de Liège. Elle était organisée par la société "BD enchères". Parmi les nombreuses pièces adjugées, certaines ont atteint des prix très élevés.

C’est notamment le cas d’un album original de "Tintin au pays des Soviets", datant de 1930, adjugé frais compris, pour 22.800 euros. Des statues grandeur nature de Tintin et du Capitaine Haddock ont trouvé preneur à 4200 euros pièce, une affiche de Tintin datant de 1944 a été vendue 5000 euros soit, près de quatre fois plus que l’estimation. Au total, cette vente a rapporté 220.000 euros.

400 personnes ont participé à ces enchères, sur place via internet. C’est plus que lors des 2 ventes précédentes organisées par "BD enchères". Il faut dire que ces dernières années, la bande dessinée et ses produits dérivés, surtout ceux liés à Hergé, sont devenus une valeur refuge. Cela attire des investisseurs qui diversifient leurs portefeuilles et achètent indifféremment de la BD ou de l’immobilier.