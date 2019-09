Une vaste fraude aux heures de travail au tri postal d'Awans

Les samedis et dimanches, il ne se passe pas grand-chose dans un tri postal. Les préposés à l’accueil sont cependant tenus d’être deux, en permanence, pour des raisons de sécurité. Leur mission, c’est de recevoir les quelques fournisseurs et clients, et de confectionner un badge d’accès quand un collègue a oublié le sien. Quelques travailleurs se sont entendus pour organiser une fraude: selon les jours, selon les heures, ils ont pointé les uns pour les autres avec des badges temporaires, ils se sont mutuellement déclarés présents, avant de vaquer à d’autres occupations, pour des demi-journées, voire plus. Parfois sans même un début de prestation. Le pot aux roses a été découvert en juin, grâce à de la vidéosurveillance. Le service a rapidement été externalisé, confié à une firme de gardiennage dès cet été. Une dizaine de personnes sont citées dans ce dossier, parmi lesquels des délégués du personnel, des deux organisation. Et ce n'est pas un détail.

Parce que depuis lors, c’est le règne de la loi du silence. La société BPOST parle de fautes graves, et d’une tricherie qui aurait duré quelques semaines seulement. De source syndicale, l’enquête n’est pas terminée, et il est prématuré d’évoquer des sanctions disciplinaires. A l’inverse, selon la porte-parole de l’entreprise, des licenciements sont intervenus : ils ont visé les agents les plus impliqués, sans que le nombre ne soit précisé. L’ambiance est plutôt lourde ces dernières semaines au sein du tri postal.