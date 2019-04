Une trentaine de rendez-vous pour le festival "Corps de Textes" à Liège

Le festival "Corps de textes", le successeur des Parlantes, revient pour la troisième fois à Liège du 24 au 29 avril. Un festival à la programmation variée, qui part à la rencontre des amateurs de littérature.

" Dans les faits divers, les meilleurs infirmiers ou infirmières, les impeccables, qui ne laissent rien au hasard, les préférés du médecin-chef… un jour, zou ! ils se trompent soi-disant de seringue. Ça ne m’étonnerait pas de certains… ". Caroline Lamarche, dont il s’agit d’un extrait de "Nous sommes à la lisière", fait partie des auteurs à découvrir ou redécouvrir durant le festival. Mais pas seulement. Une trentaine de rendez-vous sont programmés durant cinq jours dans onze lieux différents.

Ce festival s'attache à la littérature mais ne se veut pas un rendez-vous pour grands intellectuels. On y parlera même du Marsupilami. " Quand on organise des échanges avec des extraits lus, les gens sont souvent plus détendus. Les auteurs sont très contents qu’on entende leurs textes, et même dans le public il y a quelque chose où du coup on s’approprie. C’est vrai que la littérature est souvent un acte solitaire, mais le fait de faire un focus sur la littérature, les gens échangent beaucoup. On a quelque chose de très détendu ", explique Edith Bertholet, organisatrice.

La littérature contemporaine y sera d'ailleurs abordée de diverses manières : " La littérature, on essaie de l’aborder de plein de manières différentes. Par exemple par des ateliers d’illustration. On a la chance d’avoir aussi un spectacle qui vient de l’île de La Réunion, l’Ile, où ce sera un grand banquet en partenariat avec l’école d’hôtellerie de la Ville de Liège. On a aussi un focus consacré à la littérature italienne. Et puis je voulais mettre en avant une rencontre qui aura lieu pour la troisième fois, qui s’appelle " Unique en son genre " et où c’est un drag queen qui lit des contes pour enfant à des enfants, suivi d’un atelier d’illustration sur le fait de décloisonner les genres ", détaille-elle.

Un festival accessible. Un bon nombre de ses rendez-vous sont d'ailleurs gratuits, sur réservation préalable. Des réservations qui se prennent au Théâtre de Liège.