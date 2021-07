Une trentaine de médecins généralistes ont tout perdu dans les vallées de la Vesdre et de la Hoëgne.

Le cabinet du Docteur Alain Leemans, situé en bord de Vesdre à Ensival, a été entièrement ravagé par les flots violents de la rivière dans la nuit du 14 au 15 juillet dernier ; le sinistre est total : son bureau ainsi que celui de ses collègues est inutilisable et pour un bon bout de temps : " Il ne reste rien, explique Alain Leemans, impossible d’y travailler à mon avis pendant une période de 10 à 15 mois dans notre rez-de-chaussée qui accueille les différents bureaux. " Outre les locaux, ce médecin a aussi perdu ses archives et tout son matériel médical. " L’informatique a complètement disparu, on a perdu toutes les archives papier de 42 ans de travail mais heureusement on a pu sauver des archives informatisées de 22 années ; le matériel médical habituel d’un généraliste a également disparu dans les flots : des balances, des toises, appareil pour électrocardiogramme, matériel de pansement, un peu de matériel de suture aussi. Le médecin ensivalois s’est trouvé un bureau temporaire à Verviers mais il va aménager son premier étage pour reprendre ses activités à Ensival au plus vite, pour les patients : " pour eux, c’est plus important : plutôt que de mettre un conteneur de la Croix-Rouge sur la place, c’est beaucoup plus logique que nous puissions les recevoir à nouveau dans notre bâtiment au 1er étage dans 5 à 6 semaines."