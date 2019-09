Une transaction pénale entre Stéphane Moreau et le parquet de Liège

Stéphane Moreau et le ministère public ont conclu un projet de transaction pénale : le procureur général de Liège Christian De Valkeneer a confirmé les informations publiées ce matin par le Journal Le Soir. Un processus de transaction pénale est en cours entre le parquet général et un certain nombre de personnes dont Stéphane Moreau dans plusieurs dossiers en cours. Le Procureur général ne souhaite pas faire d’autres commentaires car la chambre du conseil doit encore homologuer cette transaction pénale, sans doute d’ici quelques semaines.

Stéphane Moreau et ses conseils ne commentent pas pour l’instant cette information.