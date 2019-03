Une tour panoramique aménagée au Fort de Battice

Depuis plusieurs décennies, se dresse juste à côté du Fort de Battice, une tour de l’Otan aujourd’hui désaffectée. Pour rendre vie au site mais aussi pour proposer une nouvelle et attrayante offre touristique, la Ville de Herve a décidé de transformer l’ancienne construction métallique en tour panoramique à destination du public, lequel pourra ainsi bénéficier d’une vision à 360 degrés sur le plateau de Herve vers le Nord et jusqu’aux Fagnes vers le Sud.

Le dossier financier a démarré fin 2016 par l’achat à la Défense Nationale, propriétaire du site, de 3000 m² de terrains autour de la Tour, pour un montant de 46.500 €. S’ensuivirent les études de faisabilité et bien entendu la recherche de subsides pour financer l’ensemble de l’investissement. Aujourd’hui, le montage financier est en grande partie ficelé. Au total, l’investissement s’élèvera à quelque 1.546.500 €, financés par la Province en deux phases (75.000 € dans un premier temps et un complément promis de 172.000 €), le Commissariat Général au Tourisme (650.000 €) et un subside du plan wallon d’investissement 2018 à hauteur de 586.000 €. La Ville devrait selon les estimations intervenir pour 200.000 €. Le calendrier futur prévoit l’obtention du permis suivi du lancement du marché public pour désigner la ou les entreprises chargée(s) du chantier, l’ouverture au public étant prévue dans le courant de 2021.

Deux plates-formes.

Parallèlement, l’auteur de projet, désigné en mai 2018, vient de présenter un dossier technique " abouti " d’aménagement de l’ancienne tour. Il repose sur la construction d’une structure en béton qui viendra se greffer aux armatures de l’ancienne tour ; " le but, explique Luc Nelles, l’auteur liégeois du projet, est d’aménager une sorte de promenade avec élévation progressive par escaliers, des paliers de repos et deux plates-formes " points de vue " : l’une à 16 mètres par rapport au sol, et l’autre à 32,5 mètres de haut ; c’est ce dernier degré qui permettra aux visiteurs d’apprécier un panorama à 360 degrés. " Au pied de la nouvelle tour, sera construit un pavillon d’accueil du public comprenant notamment des informations didactiques et des sanitaires. Un ascenseur situé dans la colonne principale de béton sera installé et une de ses faces sera vitrée pour bénéficier d’un panorama avec vision progressive.

Gratuit et sans personnel

Si des décisions doivent encore être prises quant au fonctionnement de la nouvelle tour, la Ville de Herve s’oriente vers la gratuité de son accès et n’envisage pas la présence de personnel permanent au pied de la tour ; les heures d’ouverture feront également l’objet d’une réflexion interne. L’avant-projet a été présenté au conseil communal hervien, ainsi qu’aux trois " voisins " du site, le club d’aéromodélisme, le stand de tir et l’asbl gérant le Fort de Battice, avec un accueil plutôt favorable.

D’autres options à caractère purement touristique pourraient également être prises telle cette idée d’insérer la nouvelle tour dans un réseau de sites panoramiques situés dans la région.