Une "tour" de neuf étages, futur point de repère du quartier de Flémalle-Neuve

Le projet de reconversion de l'ancien site Duferco commence à se préciser: l'administration communale flémalloise lance, jusqu'à la mi-septembre, une double enquête publique sur les plans d'urbanisation. L'une pour la parcelle publique, où une école notamment doit se construire; l'autre sur les terrains privés, destinés pour l'essentiel à de l'habitat et des bureaux. Par rapport aux plans présentés voici trois ans, le dossier a évolué.

Il est toujours question d'un demi millier de logements. Mais les gabarits et l'occupation au sol ont changé: au lieu de nombreux immeubles de trois étages, il est désormais envisagé de poser un signal architectural. En clair: d'ériger une tour de neuf niveaux plus rez-de-chaussée, et, autour, quelques bâtiments intermédiaire de six et quatre niveaux. Ce qui libère de l'espace pour prévoir une trentaine de maisons "bel étage" avec jardins, pour attirer des familles avec enfants. Le futur quartier de Flémalle-Neuve, entre quai et grand route, devrait bénéficier d'un atout ferroviaire: il est prévu de prolonger la ligne 125A et de créer un point d'arrêt.

Après consultation de la population, ce sont les fonctionnaires wallons qui vont devoir donner les autorisations, puisque l'endroit est administrativement toujours considéré comme une zone industrielle, et qu'il faut donc accorder une dérogation aux normes et règlements en vigueur.