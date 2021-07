Une tente de toit pour voyager itinérant à moindre coût

Partir en voiture, s’arrêter dans la nature ou sur un parking pour y dormir, puis repartir vers une autre destination, le tout sans caravane ou mobile-home, c’est possible. Avec une tente de toit. C’est un concept qu’un habitant de Faimes a ramené dans ses valises après un périple en Australie.

" Une tente de toit, c’est tout simplement une tente qu’on peut installer sur le toit de sa voiture et qui permet de voyager de manière itinérante, un peu comme on peut le faire avec un mobile-home ou une caravane, mais avec une alternative beaucoup plus abordable. C’est une tente qui se fixe sur les barres de toit. Elle peut abriter de deux à cinq personnes en fonction du modèle. On fait de la vente en ligne mais on lancera également un service locatif à partir de la mi-juillet. Pour le locatif, ça commence à 144,99 euros pour un week-end ", détaille Arnaud Cartuyvels, fondateur de Wolo Outdoors.