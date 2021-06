Une technologie liégeoise testée avec succès à Lierneux pour mieux gérer les flux d’électricité verte

Une technologie capable de prédire les moments où les éoliennes et autres productions d’énergie renouvelable peuvent injecter un maximum d’électricité sur le réseau, c’est ce qu’ont testé depuis deux ans Orès et Luminus sur le site d’implantation de six éoliennes à Lierneux. Une technologie baptisée O-One qui s’avère de plus en plus indispensable lorsque des éoliennes doivent emprunter des lignes électriques qui n’ont pas été conçues au départ pour supporter une telle injection d’électricité.

Une ligne électrique, c’est un peu comme une autoroute. Quand il y a trop d’électricité, il y a risque d’embouteillage. Or sur une ligne électrique, l’embouteillage, cela cause des problèmes et des pannes. Il est donc essentiel de déterminer quand les éoliennes par exemple peuvent injecter le maximum de leur production. Sans cela, cette production est perdue.

" Les chercheurs de l’Université de Liège ont mis au point cet algorithme qui permet réellement d’optimiser et de prédire les bouchons avant qu’ils n’arrivent, et donc plutôt que de mettre une contrainte trop forte pour l’injection d’électricité verte, il adapte cette contrainte en essayant d’injecter un maximum d’électricité verte dans le réseau ", détaille Grégoire Dallemagne, patron de Luminus.

Pour un gestionnaire de réseau d’électricité comme Orès, cette technologie peut aussi faire la différence entre en projet rentable et un autre à abandonner : " On sait tous qu’en Région wallonne, mais ailleurs aussi, ce n’est pas facile de développer par exemple de l’éolien. Et donc il y a déjà tellement de problèmes que le réseau ne doit pas en être un supplémentaire. Or il faut bien comprendre que les électrons qui sont produits par l’éolienne, s’ils ne sont pas injectés dans un réseau, ils sont perdus. Donc le réseau doit permettre d’accueillir le maximum d’électrons possible. Et donc si le réseau peut permettre de grappiller quelques petits pourcentages d’efficacité dans le projet, il peut faire en sorte que le projet qui n’aurait peut-être pas été rentable le soit, et donc devienne possible ", précise Fernand Grifnée, administrateur-délégué d’Orès.

Cette technologie est donc appelée à se développer : " Elle est appelée à se développer, bien sûr au niveau du réseau d’Orès, mais nous de notre côté on discute avec d’autres acteurs de gestion des réseaux à différents endroits d’Europe ", se réjouit Quentin Gemine, concepteur du logiciel.

Une technologie qui semble donc essentielle dans le cadre de la transition énergétique.