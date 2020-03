Une solution à Donceel pour les déchets verts en période de fermeture des recyparcs

Avec le confinement, beaucoup de personnes disposant d’un jardin en profitent pour l’entretenir. Les déchets verts ont donc tendance à s’accumuler. Dans le même temps, les recyparcs et autres parcs à conteneurs sont fermés pour cause de confinement. Dans certaines communes, les dépôts sauvages sont donc en recrudescence. D’où certaines initiatives comme celle de la commune de Donceel, en province de Liège.

L’augmentation des dépôts sauvages n’est pas observée partout. Elle est sans doute plus le cas en zone rurale. Ailleurs, elle reste même limitée : " Très peu de communes se manifestent en ce sens pour le moment. Il faut dire que l’absence de personnes à l’extérieur rend les rues relativement désertes, ce qui veut dire qu’on a un effet visuel qui est peut-être plus grand. Dès lors, on peut constater qu’il y a peut-être plus de dépôts sauvages que ce qu’on en voit d’habitude. Mais pour l’instant, c’est un simple constat qui n’a rien d’alarmant et qui, de la part des communes, n’a rien d’alarmiste ", affirme Jean-Jacques de Paoli, porte-parole d’Intradel.

Mais à Donceel, ces dépôts sauvages, principalement de déchets verts, sont une réalité. Alors la commune a ouvert son propre mini-recyparc pour ce type de déchets : " Nous avons deux zones : une pour les branches et branchages, qui seront broyés par notre ouvrier technique et dont on récupérera le broyat pour mettre dans nos parterres, et une pour tout ce qui est feuilles et herbes, qui seront stockées jusqu’à ce qu’on puisse les amener chez Intradel avec nos grosses bennes ", détaille Philippe Mordant, bourgmestre de Donceel.

Mais attention, confinement oblige, une règle est impérativement à respecter : " Ce qu’on demande, c’est de respecter une seule voiture sur le site par vidange et d’attendre au stop que la voiture précédente ait fini de vider sa remorque, sinon je devrai prendre un arrêté de fermeture et le service sera stoppé séance tenante ", prévient le bourgmestre.

Un service qui est réservé aux habitants de cette commune.