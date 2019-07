Une société biotech française séduite par Liège

Osivax, c'est son nom et elle ne manque pas d'ambition. Elle tente de mettre au point un vaccin universel contre la grippe ! Et c'est donc chez nous que cette entreprise, fondée il y a 2 ans à peine, va ouvrir une nouvelle filiale.

Osivax a obtenu un apport en capital de huit millions d'euros, grâce notamment à Nochaq, l'ex-Meusinvest, le fond d'investissement public liégeois. Ce petit coup de pouce permettra à cette pépite biotechnologique de financer la poursuite du développement clinique de vaccin universel contre la grippe, un vaccin qui serait efficace d'une année à l'autre, quelque soit le virus.

Une véritable quête du Graal, car le marché de la vaccination contre la grippe est considérable. Au niveau mondial, on l'estime à environ 4 milliards de dollars par an. De quoi motiver quelques chercheurs, patrons et fonds d'investissements.

Les premiers résultats des essais cliniques de ce vaccin universel contre la grippe devraient être connus avant la fin de l'année. En tout cas, l'installation d'Osivax à Liège confirme une nouvelle fois l'importance du secteur biotech en Wallonie et dans notre région en particulier.