Une simulation de distribution de vaccin Covid a été menée à Eupen

La Communauté germanophone se prépare à recevoir 9.000 doses de vaccins en provenance du laboratoire Pfizer et à les distribuer dans les maisons de repos. Dans le cadre de cette opération, l’hôpital St. Nikolaus à Eupen participait ce jeudi à la simulation destinée à anticiper les éventuels problèmes qui seront rencontrés et à gommer les dernières incertitudes.

L’opération doit débuter le 5 janvier. Un plan de vaccination et un calendrier ont déjà été établis avec les différentes structures concernées. Les doses seront acheminées vers l’hôpital via un transport spécial et conservées à une température de -80 degrés grâce à de la glace carbonique avant d’être transférées dans un congélateur pour stockage. Ces essais ont été réalisés en quatre endroits du pays. Les participants se sont essentiellement penchés sur des questions de logistique. Au total, 41 hôpitaux dans le pays ont été désignés comme "hôpitaux de stockage".