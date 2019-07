Une série d’activités gratuites au barrage de la Gileppe

C’est un week-end d’activités familiales qui se prépare au barrage de la Gileppe avec la 2e édition des Family Days. Une foule d’animations dont beaucoup seront gratuites figurent au programme. "Le concept c’est de rendre le site accessible tel qu’il est au quotidien et y greffer des activités gratuites comme la tyrolienne. Elle démarre du dessus de la tour jusqu’au barrage. Elle va faire 250 mètres. On ajoute à ça, les animations gonflables pour les enfants, une initiation aux trottinettes électrique, un concert gratuit le dimanche, des grimages gratuits, etc. On essaye de proposer plusieurs activités sur un site ouvert à tous", explique l'exploitant du site, Thibaut Diépart.

Les animations fonctionneront samedi et dimanche de 10 à 18 heures. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de cet événement familial et grand public : familydays.be