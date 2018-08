Une scierie souhaite faire réviser le plan de secteur de Malmedy

C'est une modification d'initiative privée, ce qui est plutôt inhabituel. Elle concerne uniquement quelques parcelles cadatrales de la commune d'Amblève. Elles appartiennent à une société de transformation du bois, la société Peter Müller.

Elle fabrique des charpentes en bois, des tuteurs pour l'aboriculture, et des poteaux de clôture pour les élevages de chevaux. Elle existe depuis près d'un demi-siècle. Elle a donc commencé avant l'adoption d'un premier plan de secteur pour cette portion de territoire, et elle s'est alors retrouvée.... en zone agricole. Ce qui n'a pas posé de problème à l'époque, mais qui serait toalement impensable à présent. Or, le permis d'exploitation actuel de Peter Müller arrive à échéance dans huit ans. Ce n'est pas demain, mais gouverner c'est prévoir, et la direction a décidé d'anticiper, d'autant que de nouvelles directives européennes sont en préparation. Plutôt que de devoir solliciter dérogation sur dérogation pour couler la moindre dalle de béton, ou installer le moindre réservoir, la société Peter Müller demande à ce que ses terrains soient désormais considérés comme zone de développement économique.

Il s'agit donc de garantir, par un changement strictement administratif, le futur d'une firme qui se porte bien. Elle emploit vingt cinq personnes. Son chiffres d'affaires a connu une nette augmentation, l'an passé, notamment parce qu'un produit d'imprégnation, une huile de goudron, a été interdite par les autorités allemandes et françaises. Interdite dans l'industrie, pas à la vente. Les concurrents implantés dans ces deux régions limitrophes ne peuvent donc plus produire ce que Peter Müller peut toujours proposer à ses clients à l'exportation. Ce qui, forcément, garnit le carnet de commandes....