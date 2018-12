Une salle de sports ferme à Fléron : des clients s'estiment grugés

En juillet dernier, Mélissa signe un contrat d'un an avec la salle de sports Newfit à Fléron. Un abonnement d'un an, au prix de 675 euros. Tout allait bien, jusqu'à jeudi dernier : jeudi 29 novembre au soir, nous avons reçu un sms annonçant la fermeture de la salle . Mélissa fulmine : les mois restants sont perdus, soit la moitié de l'abonnement. Elle ne compte pas en rester là : je compte faire un maximum pour récupérer nos sous. Il y a des plaintes enregistrées à la police, nos assurances ont été contactées. On récolte des infos pour essayer de faire bouger les choses. Le commissariat de Fléron nous a confirmé ce vendredi l'enregistrement de quelques plaintes.

Selon nos informations, les responsables de la salle ont du mettre la clef sous le paillasson en raison de problèmes financiers. Et vivraient très mal la situation et leur échec commercial. Le secteur est difficile, très concurrentiel, nous confirme un professionnel du secteur. Il faut savoir se démarquer par rapport au salles lowcost. Les charges financières (des frais supplémentaires au loyer) du bâtiment auraient augmenté ces derniers temps à la suite d'un changement de propriétaire. La liquidation aurait été choisie et non la faillite. Les gérants, nous dit-on, espèrent récupérer de l'argent et peut-être rembourser des créanciers ... Mais ça, c'est à voir. Une autre salle installée à proximité a exprimé sa tristesse devant la fermeture : nous étions concurrents mais nous avons toujours travaillé dans le respect l'un de l'autre (...) nous avions la même philosophie de travail basée sur une ambiance familiale

Nous n'avons pas pu joindre directement les responsables de la salle. Mélissa, elle, ne signera plus jamais un contrat d'un an, en une fois. Si je devais resigner, je le ferai mensuellement. Quand on paie chaque mois, par domiciliation, on peut couper la domiciliation et on n'a plus de souci. Payer, comme ceci, en une fois et au comptant, je ne le referai plus.

Précisons que les autres salles Newfit du pays et leur gestion ne sont pas liées à celle de Fléron.