Une saison réjouissante et pleine de surprises pour le bicentenaire de l'Opéra Royal de Wallonie

Inauguré en novembre 1820, L'opéra Royal de Wallonie célèbre ses deux-cents ans et propose une nouvelle saison à la hauteur de cet anniversaire: riche, réjouissante et pleine de surprises.

Sept nouvelles productions, cinq compositeurs italiens

C'est avec "La Bohème" de Puccini que s'ouvrira la nouvelle saison de l'ORW. Une saison qui fait la part belle aux compositeurs italiens. Ainsi, le public pourra à nouveau apprécier la célèbre "Traviata" de Verdi mais également découvrir "I Lombardi alla prima crociata", une de ses oeuvres de jeunesse. " Cette oeuvre fait partie des nouvelles productions de cette nouvelle saison et j'ai le plaisir de la mettre en scène "explique Stefano Mazzonis, directeur de l'ORW. " C'est une rareté. Cet opéra fantastique de Verdi écrit juste après Nabucco sera proposé pour la toute première fois à Liège à l'occasion du bicentenaire de l'ORW" ajoute-il.

Rossini entre les mains de Fabrice Murgia

Parmi les nouvelles productions, il faut aussi épingler " Il Turco in Italia" de Rossini. Cet opéra sera mis en scène par le comédien belge et directeur du Théâtre National, Fabrice Murgia. Une première expérience du genre pour l'homme de théâtre. "Il a accepté notre proposition avec beaucoup d'enthousiasme et le projet qu'il nous a présenté nous enthousiasme tout autant car il reste très amusant, tout en devenant très actuel. C'est très intéressant mais je ne vous en dis pas plus pour le moment" précise en souriant, Stefano Mazzonis. On se réjouit également de découvrir "La fille du régiment" de Donizetti, mis en scène très joyeusement, à n'en pas douter, par d'autres comédiens, le duo d'humoristes Shirley et Dino qui se sont déjà frottés à cet exercice.

Offenbach pour les fêtes

Spectacle de fête par excellence, "La Belle Hélène" d'Offenbach que l'on retrouve également au programme avec "Les contes d'Hoffmann", une des sept nouvelles productions de cette saison avec "Cosi fan tutte" de Mozart. Parmi les autres rendez-vous, n'oublions pas "Chantons sous la pluie", les spectacles jeune public et "Carmina Burana de Carl Orff en guise de clôture. Cette nouvelle saison devrait démarrer le 20 septembre prochain. Stefano Mazzonis se veut confiant mais aussi rassurant quant aux mesures d'hygiène et de sécurité qui devraient être prises. "Si la population est autorisée a monter dans un avion, alors elle doit pouvoir s'asseoir dans une salle d'opéra". Infos: www.operaliege.be