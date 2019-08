Une route neuve vouée à la démolition près de Liège Airport

Tout va devoir partir : la route, ses fondations, l’égouttage, la conduite de gaz et les différents câbles présents dans le sous-sol. Cette voirie a été construite avant l’annonce de l’arrivée d’Alibaba, pour qui il n’y avait pas vraiment d’autre implantation possible.

Il reste un vaste espace à construire dans cette zone jouxtant l'aéroport. Alibaba va en occuper (dans un premier temps) 22 hectares - © landinliege.com

" C’est une voirie qui a été réalisée dans le cadre de l’aménagement global des zones d’activités économiques autour de l’aéroport et qui doit pouvoir ici être réaménagée pour pouvoir permettre l’implantation de cette grande entreprise internationale ", justifie Thibaut de Villenfagne, directeur général de la Sowaer, la société wallonne des aéroports.

" C’est vrai qu’au départ, on n’avait pas imaginé qu’un tel investisseur puisse s’installer autour de l’aéroport de Liège et nous devons donc aménager à la marge certaines infrastructures déjà réalisées. Il n’y a pas 36.000 lieux où l’accueillir. Ici, on est vraiment dans la zone la plus stratégique au Nord de l’aéroport et donc c’est avec beaucoup de souplesse et de flexibilité qu’on doit pouvoir l’accueillir pour lui permettre de déployer ses activités ", ajoute-t-il.