Une reconnaissance et des normes pour les maisons pirates

Un décret voté mercredi dernier par le Parlement de Wallonie crée une reconnaissance officielle et des normes d'encadrement pour les structures d'hébergement pour les personnes en difficultés prolongées. Ces structures, dites "maisons pirates", ne sont pas illégales, mais elles fonctionnent depuis des dizaines d'années sans cadre légal spécifique.

En Wallonie, une cinquantaine de ces structures accueillent un total de quelque 3000 résidents. Des personnes en difficultés sociales, physiques ou mentales, qui ne peuvent être hébergées dans une structure reconnue. Aujourd'hui, le Parlement wallon a décidé de leur donner un cadre légal. C'est tout ce que demandait depuis plus de dix ans, Jean-François Blanche, directeur de la "Villa Blanche". "C'est une sacrée reconnaissance pour le milieu mais c'est également une sacrée reconnaissance pour les bénéficiaires. Il y a là une partie de la population qui n'est admise nulle part, qu'on héberge, qui a besoin de nous. Et donc, c'est une belle reconnaissance de la part des pouvoirs publics par rapport à cette population précarisée" explique-t-il.

Nouvelles normes

Sans cadre légal et sans contrôle, certains établissements ont abusé du système et offraient des conditions de vie indécentes. Le décret a également pour objectif de mettre fin à ces pratiques. Benoît Drèze, député wallon à l'origine de la proposition de décret, explique: "Il indique, qu'à partir de son entrée en vigueur, il faut dans l'année se faire connaître et introduire un dossier d'agréation à défaut de quoi la structure est obligée de fermer. Mais surtout, ce sont des normes en terme d'infrastructure, en terme de personnel, en terme de projet de vie pour les résidents, de tenue de dossiers individuels. Donc, c'est l'émergence d'un nouveau secteur dans le domaine social en Région wallonne". Des mesures saluées par Jean-François Blanche qui craint néanmoins certaines normes: "Ce décret va nous poser des problèmes liés notamment au type de chambre, la disparition des chambres à trois est un vrai souci, le métrage des chambres aussi. Cela signifie clairement que certains bénéficiaires sont de trop. Dans une structure comme la nôtre, c'est à peu près 20 personnes qui vont devoir quitter les lieux".

Car pour l'instant, aucun subside ne sera alloué à ces résidences. Alors les changements qui vont nécessiter des investissements effrayent; mais pour Alda Greoli, ministre wallonne de l'Action Sociale, il faut relativiser: "On a vraiment veillé à laisser une période longue de 15 ans pour pouvoir se mettre aux normes, ce qui permet un véritable accompagnement. Il s'agit aussi d'accueillir ces personnes comme on accueille tout le monde, c'est-à-dire avec des chambres individuelles ou des chambres doubles mais de mettre fin à ce qu'on appellerait des dortoirs".

La ministre promet de la souplesse quant aux normes. Le décret entrera en vigueur au plus tard dans six mois.