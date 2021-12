Une récompense européenne pour la "conserverie solidaire et itinérante", à Waremme

La "conserverie solidaire", c’est une initiative des autorités provinciales liégeoises. C’est un camion-cuisine qui sillonne villes et villages, et qui permet à monsieur et madame tout-le-monde de se former aux bonnes pratiques pour mettre les fruits et les légumes en bocaux. La technique peut paraître désuète, mais elle présente de multiples avantages : elle permet de garder des habitudes d’alimentation saine tout au long de l’année, et de réaliser de sérieuses économies par rapport aux dépenses d’électricité pour les congélateurs.

Plusieurs niveaux sont proposés, avec de la théorie, pour apprendre l’hygiène de base, et éviter les risques microbiens, pour maîtriser le traçage et l’étiquetage. Lancée au départ pour les personnes qui participent à des potagers collectifs, cette "conserverie solidaire" permet de tisser des liens, mais également, pour des personnes sans emploi, de commencer à se lancer dans une activité complémentaire. Le prix RegioStar vient saluer les aspects novateurs et inclusifs de ce projet.