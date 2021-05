Une quinzaine de matelas réutilisables par semaine à la Ressourcerie

Jusqu’au 30 mai, la Fédération des entreprises sociales de la récup met à l’honneur ceux qui s’activent au quotidien pour donner une seconde vie à nos objets. Cela représente 7800 personnes. Les objets qu’ils récupèrent, recyclent, réparent et, pour certains, remettent sur le marché sont variés et cela crée de nouvelles filières.

Parmi ces objets, il y a les matelas. Ils arrivent par centaines à la Ressourcerie du Pays de Liège, implantée à Grâce-Hollogne et certains d’entre eux sont sélectionnés pour être revendus.

C’est une toute nouvelle filière qui se met en place à la Ressourcerie grâce à une obligation de reprise en cours de finalisation, celle des matelas. Et leur origine est multiple : " C’est tous les particuliers qui veulent se débarrasser d’un matelas, et parallèlement à ça, on a certains commerces qui vendent de la literie qui nous remettent des matelas qui ont été utilisés dans leur showroom par exemple. C’est là que c’est le plus intéressant parce qu’on a des matelas pratiquement neufs. Il y a des milliers de matelas qui arrivent et en réutilisable on en a une quinzaine par semaine ", détaille Michel Simon, directeur général de la ressourcerie.

La majorité de ces matelas sont recyclés mais une partie est dans un état tel qu’ils sont tout à fait réutilisables. A la Ressourcerie du Pays de Liège, c’est Delphine Bodart qui effectue la sélection finale, avec des critères stricts : " Surtout la propreté. Il faut qu’ils ne soient pas trop tâchés. Après, si c’est une housse qui est déhoussable et qu’il y a quelques petites tâches, ce n’est pas trop grave, ça se lave. C’est surtout là-dessus que ça se base. On a une énorme demande. On a même des gens qui nous demandent de les tenir au courant quand les matelas arrivent. En général, les matelas une place on les vend 30 euros et les matelas deux places 60 euros ", précise-t-elle.

Cette nouvelle filière crée aussi indirectement de l’emploi puisqu’elle représente un travail de collecte, de manutention et de recyclage supplémentaire.