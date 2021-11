Une quarantaine d’auteurs liégeois invitée à la 50e foire aux livres du Kiwanis

Des dizaines de milliers de livres et une flopée d’écrivains liégeois : la 50ème Foire aux Livres organisée par le Kiwanis débute le 25 novembre à l’espace Prémontrés à Liège. Durant cinq jours, les amateurs de littérature pourront agrandir leur collection parmi les 60 000 ouvrages récoltés par les bénévoles et proposé à la vente. Pour un bouquin, il faut compter en 1€ à 10€. Les bénéfices sont versés à des ASBL d’aide à l’enfance.

Comme depuis huit ans, la Foire se tient dans l’Eglise les Prémontés. Pour fêter son demi-siècle, des rencontres-dédicaces auront lieu avec une quarantaine d’auteurs liégeois invités par le service-club. Selon Daniel Bovy, responsable de la Foire aux Livres pour le Kiwanis, réunir autant d’écrivains de la Cité Ardente est exceptionnel : "Je pense que c’est la première fois à Liège qu’il y a autant d’auteurs liégeois réunis en un même lieu. C’est une opportunité pour le public d’aller à la rencontre de la littérature liégeoise parce que tous ces auteurs sont vraiment nés à Liège ou dans ses environs, ou bien il y en a deux ou trois qui parlent de Liège dans leur lire."

Rencontres et dédicaces

L’historien Jean-Claude Bologne, le lauréat du prix Rossel 2021 Philippe Marczewski ou encore Armel job, une multitude d’auteurs seront présents pour parler de leurs œuvres samedi 27 et dimanche 28 novembre, où une conférence sur Liège et la littérature aura également lieu. "On va parler des liens qui unissent Liège aux écrivains. Cela peut être des liens affectifs ou bien un fait historique précis qui s’est déroulé à Liège qui a intéressé les auteurs pour développer une fiction autour de cet évènement", explique Daniel Bovy.

Le programme complet de la Foire du Livre est disponible ici.