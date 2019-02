Une quarantaine d'associations liégeoises (re)lancent le Front Antifasciste

Une quarantaine d'associations de la région liégeoise viennent de créer le Front Antifasciste 2.0. Des associations qui vont des syndicats aux mouvements culturels en passant même par le football. L'objectif est de lutter contre la montée des idées d’extrême droite.

On y retrouve donc les syndicats, mais aussi le mouvement ATTAC, la Maison Arc en Ciel qui lutte contre l'homophobie notamment, ou encore les Territoires de la Mémoire et le noyau antifasciste des ultra infernos du Standard.

Lutter contre les idées d'extrême droite, oui, mais par quels moyens? Nous avons posé la question à Julien Dohet, du Setca, et également militant du Front: "Dans les idées qui ont déjà émergé va se reposer la question de la présence d'un local, ou en tout cas d'un café, où se réunit régulièrement Nation dans le quartier Saint-Léonard, d'un affichage lors des dernières élections des différents partis, que ce soit Agir, le Parti Populaire et Nation. Et donc c'est dans la perspective aussi des prochaines élections en mai, de voir comment on réagit par rapport à cette présence".

Une renaissance grâce et à cause des réseaux sociaux

Une première assemblée a eu lieu mercredi. Et c'est grâce aux réseaux sociaux -d'où la dénomination 2.0- que la mobilisation a été rapide. Au total, mercredi, ils étaient 250, avec aussi par exemple une délégation de gilets jaunes.

Le Front, il existait déjà dans les années 90, au moment d'une forte présence de partis d’extrême droite. Puis il était devenu quelque peu somnolent. Cette renaissance, elle a pu se faire grâce aux réseaux sociaux mais aussi à cause des réseaux sociaux sur lesquels la parole extrémiste est de plus en plus libérée. Julien Dohet: "Les réseaux sociaux ont pris de l'importance, y compris dans la diffusion des idées d'extrême droite. Là-dessus, il va falloir aussi se pencher sur: comment être plus efficace par rapport à la lutte, par rapport à cette présence et à cette diffusion des idées via les réseaux sociaux?"

Et le mouvement devrait encore s'élargir le 20 février, date prévue pour la seconde réunion du Front.