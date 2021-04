Une pose anti-vibratile pour les premiers tronçons de rails de tram dans l’hypercentre

Le chantier du tram de Liège continue d’avancer. Une étape symbolique a été franchie ce jeudi soir, avec la pose d’un premier tronçon de rails dans l’hypercentre. Des rails déjà coulés dans du béton, avec déjà les pavés entre les rails, comme l’explique Aurélien Devera de la société Colas : "Ces dalles mesurent dix-huit mètres de long, et pèsent vingt-huit tonnes ; elles sont fabriquées en usine, à l’envers : on pose d’abord les rails sur une table, puis on place les pavés, puis on met le ferraillage, puis on coule le béton. On retourne la dalle pour l’inspecter soigneusement en usine, avant de l’amener sur site".