Une pompe à Seraing pour rouler au gaz naturel comprimé

C'est un nouveau carburant pour vos voitures. Le CNG. Le gaz naturel comprimé. La firme dats vient d'ouvrir une pompe à Seraing. La première en Province de Liège. Le gaz naturel comprimé, c'est tout simplement du gaz de ville, celui qui sert à cuisiner. Pour rouler avec lui, vous devez avoir un véhicule spécialement adapté.

Deux réservoirs dans la voiture

La voiture d'Yves a un peu moins d'un an. Et elle a aussi deux réservoirs : un pour l'essence et un pour le CNG. "On démarre à l'essence et à un moment, on passe sur le gaz comprimé. La sensation, c'est que c'est un peu plus souple et que le moteur fait moins de bruit".

Le gaz naturel comprimé, c'est le gaz de ville, sauf qu'il est comprimé avant de vous être vendu. Maarten Van Houdenhove est le chargé de communication de la firme dats 24. "C'est le gaz qui sort du réseau RESA. Il est comprimé sur la station à 280 bars. Il faut un moteur essence adapté pour le CNG. Ils sortent d'usine comme ça. Donc ils sont garantis par les marques. Ca veut aussi dire que vous ne perdez pas de place dans le coffre comme avec le LPG."

Le CNG coûte moins cher que l'essence. Ce jeudi à Seraing, il était à 1,13 Euros, contre 1,32 pour la super 98 octanes. "Ca se calcule en kilos." précise Maarten Van Houdenhove. "Un kilo de CNG équivaut plus ou moins à un litre de diesel et à 1,5 litre d'essence. La plupart des véhicules peuvent contenir entre 18 et 22 kilos, plus de 15 à 25 litres d'essence dans le deuxième réservoir. Ca fait une autonomie de 700 à 900 kilomètres."

La première pompe CNG en province de Liège

"Si on fait le calcul par rapport à la consommation en essence, c'est moitié prix" argumente Yves qui a fait le plein pour la première fois près de chez lui. Précédemment, il devait aller à Tongres ou rouler à l'essence. Après la station de Seraing, dats 24 compte ouvrir d'autres pompes à Beyne-Heusay, à Herve, à Eupen et à Loncin.

Notez que le CNG n'est ni du LPG, ni du LNG. Le LPG est un sous-produit de la distillation du pétrole, ce que n'est pas le gaz naturel. Le LNG est bien du gaz naturel, mais refroidi pour le rendre liquide, au contraire du CNG qui reste gazeux. Le LNG est un carburant plutôt adapté aux camions. enfin, au contraire du LPG, vous pouvez vous garer dans les parkings souterrains si vous roulez au CNG.