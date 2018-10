Une POM de discorde, à Modave

La bourgmestre démocrate humaniste de la localité vient de saisir la commission de contrôle des dépenses électorales contre ses principaux concurrents, la liste POM. Elle réclame des sanction contre le troisième candidat, Gaëtan Di Bartolomeo. Ce jeune trentenaire s'occupe beaucoup de sports, et il a fondé une association, dénommée "La Voie de l'Effort", qui organise des stages d'été pour les petits modaviens. Il est relativement novice en politique: il siège au conseil de l'action sociale depuis quelques mois. Depuis qu'il s'est porté candidat aux élections d'octobre, pour le compte d'un groupe d'opposition, quelques parents se sont inquiétés de savoir s'il compte poursuivre le développement des activités de détente et de loisirs pour leurs enfants. Il a donc envoyé un message à une quarantaine d'entre eux, pour les rassurer. Dans son esprit, il ne s'agit pas d'un appel aux votes, puisqu'il précise qu'il entend effectivement poursuivre, avec les bénévoles et les moniteurs "quelle que soit l'issue du scrutin..." Mais pour le groupe Ose, il s'agit là de propagande, à l'aide d'un répertoire, d'un fichier utilisé de façon non règlementaire.

L'intéressé se dit triste et déçu: il a adressé son petit mot à une partie seulement des membres de "La Voie de l'Effort". Et il déplore le tour très agressif que semble prendre la campagne modavienne....