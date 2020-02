Une piscine zéro carbone à l'horizon 2022 pour Herstal

Une piscine communale, c’est généralement très énergivore. Mais celle de Herstal devrait très rapidement arriver à un impact zéro carbone. Pour cela, elle vient de se doter d’une nouvelle unité de cogénération qui sera mise en service dans le courant de cette semaine, après les derniers tests.

" Elle est alimentée au gaz naturel et elle va produire 100 MWH d’électricité par an. C’est très efficient puisque ça chauffe l’air de notre piscine tout en produisant de l’électricité pour nos installations ", explique Jean-Louis Lefebvre, bourgmestre faisant fonction d’Herstal.

" Nous avions déjà installé des panneaux solaires. On a 275 m² qui sont en place sur le toit de la piscine et qui assurent la production d’eau chaude sanitaire. Enfin, on espère dans un très proche avenir alimenter la piscine, pour chauffer l’eau, avec notre chauffage urbain. En effet, au départ de l’usine de valorisation des déchets Uvelia, nous développons un chauffage urbain, c’est-à-dire un réseau d’eau chaude. On peut espérer qu’en 2022 nous pourrons atteindre le zéro carbone ", détaille-t-il encore.