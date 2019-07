Une piscine dans les eaux de la Dérivation, ce n'est pas pour demain

L’idée de récréer des espaces de baignade sur la Meuse resurgit avec la canicule. Reste à régler le problème de la qualité de l’eau.

Avec les records de températures enregistrés ces derniers jours, certains Liégeois n’ont pas hésité à sauter dans la Meuse pour se rafraîchir. Une idée dangereuse et interdite qui relance toutefois le projet de baignades publiques sur nos cours d’eau. À Liège, l’idée de recréer ce type de bassin a été retenue dans le projet Réinventons Liège et la ville dispose d’une société experte sur son territoire.

Un succès international

Il s’agit de Dock Marine, cette entreprise liégeoise s’est vue, par exemple, confier la construction, la livraison et le montage d’un bassin de 100 mètres de long sur 16 mètres de large, à Paris. Elle travaille également sur des projets avec les villes de Boston, Sacramento, Carcassonne ou Anvers. Le principe de ces baignades flottantes est simple : des cubes flottants, reliés entre eux qui forment le contour de la piscine auxquels on adjoint un fond de baignade en cubes immergés qui tiennent à la surface par des poteaux en aluminium. On ajoute ensuite plancher et garde-corps pour l’esthétisme et la sécurité.



Test concluant pour son prototype

En mai dernier, cette société effectuait des tests d’un nouveau prototype en milieu naturel. Les Liégeois ont pu l’apercevoir dans la Dérivation à hauteur de l’Union Nautique. Une demande qui ne vient pas de la Ville de Liège, il s’agissait avant tout d’apporter des améliorations au produit. Des tests positifs comme l’indique Alexandre De Vits, administrateur délégué de Dock Marine Europe : " Nous avons démonté la structure flottante il y a quelques jours. Nous voulions apporter des évolutions, essentiellement sur les garde-corps et sur notre système de sécurisation des fonds. "



Un problème de qualité de l’eau

Si l’idée est séduisante sur le papier, il faut avant tout s’assurer que la qualité de l’eau est suffisante pour la baignade. " Une qualité qui n’est pas de notre ressort puisque notre système ne dispose pas de filtration. Nous utilisons l’eau directement " précise Alexandre De Vits. Toutefois, il semble que ce soit le principal frein à ce projet. À Liège, la qualité bactériologique de l’eau de la Dérivation (alimentée par l’Ourthe) pose encore problème. La Meuse et son trafic de péniches posent aussi quelques soucis. Ce n’est donc pas demain que les Liégeois pourront profiter en sécurité et en toute légalité de la fraîcheur de la Meuse.