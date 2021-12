Une pharmacie historique va fermer à Verviers

C’est la plus vieille pharmacie de Verviers, au carrefour de l’Harmonie. Dans quelques semaines, il ne sera plus question d’y acheter vos antihistaminiques ou votre sirop pour la toux. Le pharmacien Guilissen a décidé de fermer. Sa pharmacie normale a gardé jusqu’à nos jours son décor classique de la fin du dix-neuvième siècle. C’est ce décor, conservé dans son jus, qui fait tout son charme. Ces dernières années, les affaires sont devenues de plus en plus difficiles.

Un décor fin XIXè presque intact

Entrez pendant qu’il est encore temps à la pharmacie normale à Verviers. Admirez les angelots peints au plafond. Admirez aussi les alignements de potiquets anciens sur les étagères. Ils ne servent plus. Ils restent pour la déco. Une déco qu’adore le pharmacien Christian Guilissen, très déçu de devoir fermer son officine. "Ma pharmacie existe depuis 1879. Elle est très belle. On a transformé la rue voisine en piétonnier. Ça a chassé pas mal de monde. On a fait à Verviers des travaux dans tous les coins. La clientèle a disparu. Et puis l’inondation nous a achevés. Les caves ont été remplies. On a perdu les frigos qui contenaient les produits chers, les vaccins, les insulines à cinquante Euros pièce… Imaginez le chiffre perdu !

Je suis dévasté ! Quand j’étais jeune, avant mon diplôme, je venais étudier dans la pharmacie le samedi après-midi. Je m’installais le dos au soleil avec une petite table roulante. J’avais la lumière jaune des dorures, c’était très agréable ! Je m’étais engagé vis-à-vis de mes grands-parents de travailler jusqu’à mon dernier jour ici. Mais l’environnement ne permettra pas que j’aille plus loin."

Un quasi-musée de la pharmacie

Christian Guilissen nous emmène à travers un dédale d’escaliers visiter l’arrière de sa boutique. Rien ne semble avoir bougé depuis 1920. Une étagère au dernier étage porte de très vieux livres. Ce sont les ordonnanciers. Un pharmacien, dans le passé, passait ses journées à recopier les ordonnances qu’il recevait. A la pharmacie normale, tout cela a été conservé depuis le premier jour. "Par la suite, on a utilisé d’autres systèmes d’archivage" explique Christian Guilissen en sortant une boîte de microfilms.

Son officine est un quasi-musée de la pharmacie, sans être pour autant classée, au contraire d’une officine du même type située rue du pont à Huy (mais qui n’est plus exploitée comme pharmacie). "Mon père n’a jamais voulu qu’elle soit classée. Il faut pouvoir l’adapter en fonction des besoins. Par exemple, j’avais des présentoirs qui étaient régulièrement pillés par des clients indélicats. J’ai dû installer une étagère spéciale pour les cosmétiques."

Christian Guillissen habite au-dessus de sa pharmacie. Il ne compte pas déménager. Il n’est pas question assure-t-il qu’on modifie la décoration ancienne de l’officine. Il a bien une ou deux pistes pour remettre le commerce, mais rien n’est encore conclu.