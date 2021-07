Une pétition contre une station de télécommunication à Grand-Hallet dans la commune de Hannut

L’opérateur Telenet souhaite installer une station de télécommunication au sud du village de Grand-Hallet à Hannut, sur une parcelle agricole au lieu-dit "le Fayimi". Cette station comprendrait un pylône d’une hauteur de 30 mètres et couvrirait Grand-Hallet en 2G, 3G et 4G afin de renforcer la couverture du réseau.

Ce projet soumis à une enquête publique depuis le 1er juillet suscite le mécontentement de villageois qui ont lancé une pétition en début de semaine. Celle-ci a récolté à ce jour une centaine de signatures. " Nous ne contestons pas qu’il faille renforcer la couverture du réseau qui est en effet mauvaise" explique Philippe Ackerman, un des initiateurs de la pétition "c’est le lieu qui est mal choisi" précise-t-il.

Ceux-ci épinglent notamment l’impact d’un tel projet sur la santé et l’environnement, rappelant que l’effet des champs électromagnétiques sur la santé des êtres humains, de la faune et de la flore est démontré par de nombreuses études scientifiques. L’endroit choisi pour l’implantation de cette station serait trop proche des habitants, du centre du village et de l’école qui accueille plus de 150 enfants. Ils craignent également que le développement d’un tel projet ait un impact négatif sur le paysage et entraîne une dévalorisation des habitations.

Du côté de l’opérateur Telenet on explique que le choix du terrain a été décidé en accord avec les autorités communales. On tient également à rassurer en précisant que ce projet a obtenu l’autorisation environnementale de l’ISSEP, l’Institut Scientifique de Service Public chargé de la prévention des risques et des nuisances en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

"La manière de procéder est cavalière" souligne Philippe Ackerman qui estime que lancer une enquête publique en plein mois de juillet n’est pas correct vis à vis de la population. Le délai est également jugé beaucoup trop court. L’enquête publique se clôture en effet le 15 juillet.