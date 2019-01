Une petite vingtaine de centres de ski ouverts en province de Liège et Luxembourg

La saison des sports d'hiver en Belgique est officiellement ouverte après les importantes chutes de neiges survenues dans la nuit de dimanche à lundi ainsi que lundi en cours de journée. Une petite vingtaine de centres de ski sont désormais ouverts dans les provinces de Liège et de Luxembourg. On dénombre jusqu'à 30 cm sur les Hauts Plateaux.

La plupart des centres de ski situés dans les Cantons de l'Est sont accessibles. On peut ainsi pratiquer le ski de fond dans les Hautes Fagnes (Signal de Botrange, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Maison du Parc de Botrange, Mont Spinette), dans l'Eifel (Worriken, Herzebosch, Rocherath, Weywertz), à Eupen ou encore dans la Vallée de l'Our (Manderfeld, Loscheimergraben, Rodt). "Les conditions de glisse sont d'une excellente qualité avec un léger gel et une couche de 28 centimètres permettant l'accueil des touristes et des écoles dans de bonnes conditions sur des pistes tracées", souligne Alexandre Fechir, gestionnaire du signal de Botrange.

En province de Luxembourg, les amateurs d'or blanc ont rendez-vous à Gouvy ou Martelange pour y pratiquer le ski de fond. Quant à la piste de Saint-Hubert, elle sera accessible dès mercredi.

Les passionnés de ski alpin ont, eux, rendez-vous à Ovifat (Cantons de l'Est), à Lierneux, à la Baraque Fraiture (Province de Luxembourg) ou au Thier des Rexhons sur les hauteur de Spa.

L'offre demeurera sensiblement la même durant toute la semaine et le week-end prochain d'autant que de nouvelles chutes de neige sont annoncées.