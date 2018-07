Une personne décède suite à une explosion au terrain de football de Stembert

Ce matin, une explosion s'est produite au terrain de football de Stembert. Une personne est décédée. Il s'agit d'un homme dont l’identité n'est pas encore connue. Il a entre 50 et 60 ans.

"Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une personne qui se promenait sur le terrain de football aux Linaigrettes, comme il y a un tas de gens qui le font" explique un témoin. "Et en fermant la porte de mon véhicule, j'ai entendu une grosse déflagration. J'ai vu des morceaux qui partaient en l'air et je me suis dit que c'était une déflagration anormale. Et en avançant, j'ai constaté qu'il y avait une personne qui s'était fait exploser sur place. J'ai téléphoné directement au dispatching de la police de Verviers qui sont venus assez rapidement. Dans les dix minutes, ils étaient là".