Une pépinière "mellifère" sur les hauteurs du Thier-à-Liège

Avec le mauvais temps du mois de mai, les jardiniers ont pris du retard, et c’est donc maintenant le moment de repiquer les plantes annuelles ou vivaces. Elles s’achètent dans des jardineries ou des pépinières classiques. Parfois, auprès de producteurs plus particuliers : sur les hauteurs du quartier liégeois de Sainte-Walburge, un groupe apicole propose des nigelles, des capucines, des bleuets, des sainfoins, des phacélies, des sédums remarquables, pour embellir les espaces verts, mais pas seulement.

Une façon très verte de lutter contre le changement climatique © Michel Gretry

Ce sont des mellifères, c’est-à-dire des fleurs que les abeilles apprécient particulièrement. L’objectif : favoriser les insectes pollinisateurs, et grâce à eux, soutenir la biodiversité. C’est sur un terrain communal que l’association "les reines de Liège" a installé son rucher, puis ses serres. Kim Maréchal en est le vice-président : Nous sommes des bénévoles, nous n’avons pas envie de grandir vite ; nous avons l’un ou l’autre point de vente en magasin, et les gens viennent ici les vendredis samedis et dimanches acheter nos productions. Les retours sont positifs, nos plantes tiennent bien ; elles sont vivaces ou alors annuelles qui se ressèment aisément. Nous les choisissons pour ça, d’ailleurs…"