Une péniche de luxe en vente à Liège: à quoi ressemble une vie sur la Meuse?

Comme un appartement, mais mobile

L’avantage d’un appartement pourvu d’un moteur, c’est qu’on peut le déplacer: "On peut aller dans n’importe quelle autre ville importante. On peut même aller jusqu’à Istanbul! Et si on décroche un nouveau job à Bruxelles par exemple, il suffit d’aller s’y stationner." À condition de posséder un permis. Claude n’en a personnellement pas, mais ça ne l’empêche pas de vivre dans son bateau. L’adresse à Liège lui convient, il aime cette ville: "On est bien positionné ici, en plein centre-ville. On peut aller partout à pied. On est aussi près du pont Albert, qui est éclairé le soir. C’est une vue très agréable depuis la terrasse."

Il doit néanmoins engager une personne capable de conduire sa péniche au moins une fois tous les 7 ans. Effectivement, l’entretien de la coque est une obligation qui nécessite l’aide des travailleurs du port le plus proche, qui sortent le bateau de l’eau pour s’en charger. C’est une dépense à prendre en compte. D’ailleurs, niveau financier, il faudra également sortir son portefeuille pour payer son emplacement. D’un autre côté, selon Claude, l’argent s’économise aussi: "Les frais de notaire sont moins chers que pour un appartement. L’assurance également. À part ça, il ne reste que les dépenses classiques: électricité, internet. Le bateau est bien isolé, il n’y a pas besoin de beaucoup le chauffer."

40 personnes domiciliées sur leur bateau à Liège

Les ports liégeois enregistrent actuellement 82 personnes ayant demandé une autorisation de stationnement. Parmi elles, 40 se sont domiciliées sur leur bateau: 14 à Liège, 7 à Huy, 3 à Ampsin, 4 à Angleur, 1 à Herstal, 4 à Vivegnis et 7 à Lixhe, selon les chiffres des Voies hydrauliques de Liège du Service Public de Wallonie.

Pour Claude et Michelle, la vie en péniche se termine bientôt suite à un choix personnel. Pour eux, leur bateau possédait une âme particulière. Aujourd’hui, ils sont prêts à transmettre la barre à un nouveau capitaine, non pas sans regrets.