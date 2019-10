Une peine de travail accordée à un Liégeois qui avait menacé des policiers

Un Liégeois âgé de 48 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de travail de 50 heures après avoir commis des faits de menaces à l'égard de quatre policiers. Devenu de plus en plus violent après avoir purgé une lourde peine de prison, il avait menacé de tuer les policiers et leurs familles.

Le prévenu avait été condamné en octobre 2007 à une peine de 9 ans d'emprisonnement après avoir commis un fait de vol avec violence lors de laquelle une dame de 59 ans avait trouvé la mort. Il avait été condamné pour avoir volé une bague en or sur la victime. Le jury n'avait pas pu établir qu'il était l'auteur d'un coup fatal mais il avait retenu qu'il avait commis son vol sur la victime agonisante.Après avoir purgé sa peine, le prévenu avait été impliqué dans une série de faits de plus en plus violents. Le 24 avril 2018, il aurait été victime d'un vol de viande. Mais la police avait été appelée lorsqu'il avait bousculé une dame. A l'arrivée des policiers, il leur a reproché de ne pas courir après le voleur dont il se prétendait victime.Devant les policiers, le prévenu avait adopté l'attitude de mise en garde d'un boxeur. Il avait proféré des insultes à leur égard et avait ensuite proféré des menaces de mort. "Je vais tuer vos enfants et vos familles", avait-il indiqué aux policiers.Le tribunal a décidé d'accorder au prévenu une sanction alternative et l'a condamné à une peine de 50 heures de travail et à une amende de 800 euros.