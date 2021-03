Une "passe à poissons " installée à Coo pour franchir la cascade et retrouver l'Amblève en amont.

Une expérience novatrice vient d'être lancée à la cascade de Coo sur l'Amblève. Il s'agit d'aider les poissons qui remontent la rivière à franchir la cascade pour qu'ils retrouvent des eaux calmes, propices à leur reproduction. L'opération consiste à capturer les poissons et à les remettre à l'eau en amont de la cascade. Elle est menée par Engie, l'Université de Liège et deux sociétés locales de pêche. Nous avons assisté à l'une des toutes premières opérations de capture des poissons dans l'unité construite expressément par Engie en bordure de l'Amblève.

Vu sa hauteur, la cascade de Coo est totalement infranchissable pour les poissons. Là où l’obstacle est moins imposant, des échelles à poissons autonomes peuvent être installées comme au barrage de Lorcé par exemple. Mais à Coo, une intervention humaine est nécessaire. D’où l’installation d’un système de passe à poissons."Vous avez un chenal. Les poissons remontent ce chenal et se font prendre dans la cage de capture. Nous allons les mesurer, les compter et les identifier", décrit Jean-Marc Schinkus, le président des Pêcheurs Réunis de Trois-Ponts. Il n’y voit que des avantages : "Il y a maintenant plus de 50 ans que le poisson ne sait plus remonter la cascade de Coo. Donc cet élément que nous avons ici va permettre aux poissons de se déplacer à nouveau pour se reproduire."